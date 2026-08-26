У Путина назвали цель визита директора ЦРУ в Москву

На вопрос о цели визита директора ЦРУ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил изданию, что это было "установление контактов между службами безопасности". Предоставить дополнительные подробности он отказался, хотя в комментарии ТАСС рассказал, что контакты главы ЦРУ с диктатором РФ Владимиром Путиным в рамках этой поездки не планировались.

При этом WP отмечает, что ранее во вторник Песков заявлял, что у Кремля нет информации о прибывших в московский аэропорт "Внуково" военных самолетов США. Он говорил, что российская сторона не планирует встречаться с представителями администрации США на этой неделе.

Также издание пишет, что прибывший в Москву американский самолет C-17A Globemaster III - это основной тяжелый транспортный самолет Минобороны США. Этот тип самолета особенно ценен для важных дипломатических визитов, позволяя лидерам привозить с собой специализированную технику, электронное оборудование и вспомогательный персонал.

Согласно данным Flightradar24, самолет C-17A вылетел с объединеннной базы Эндрюс в воскресенье вечером, направляясь в столицу Латвии город Ригу. Видимо, транспорт там и находился около 24 часов, после чего во вторник утром, 25 августа, вылетел в Москву. В столице РФ C-17A был уже после 9 утра.

Этот же сервис показывает, что дальше самолет вылетел из Москвы примерно после 17:30 по местному времени и приземлился в Риге чуть более чем через час. Таким образом, C-17A был в Москве около восьми с половиной часов.