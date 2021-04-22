UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

У Путина назвали "красную линию" России в отношении Украины

Автор: РБК-Украина

Прес-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "красную линию" для Москвы в отношениях с Киевом. Она якобы проходит по рубежу российских национальных интересов.

Об этом пишет ТАСС.

"Красная линия есть в целом у России, это связано с национальными интересами. Конечно, это имеет отношение и к двусторонним отношениям с другими государствами, включая Украину. Она проходит именно на рубеже наших национальных интересов", - Песков.

Он добавил, что Киев должен самостоятельно решить "внутреннее противостояние" на Донбассе, а Россия будет во взаимодействии с другими странами "делать все возможное, чтобы помочь Украине". Таким образом Песков в очередной раз утверждает, что РФ не является строной конфликта на востоке Украины и не поддерживает боевиков.

Напомним, вчера Путин выразил надежду, что "никому не прийдет в голову" перейти в отношении России "красную черту". А где она будет проходит Москва будет определять сама в каждом конкретном случае.

Позже в Кремле рассказали, какие именно "красные линии" не должны пересекать страны Запада в отношении Российской Федерации. Среди них - вмешательство во внутренние дела РФ, включая выборы, и оскорбления.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ПутинУкраина
Читайте также
Путин сам даст ответ на предложение Зеленского встретиться на Донбассе, - Кремль
Россия недооценила Украину, поэтому ее риторика изменилась, - Резников
Прогноз погоды