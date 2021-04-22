У Путина назвали "красную линию" России в отношении Украины

Прес-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "красную линию" для Москвы в отношениях с Киевом. Она якобы проходит по рубежу российских национальных интересов.

"Красная линия есть в целом у России, это связано с национальными интересами. Конечно, это имеет отношение и к двусторонним отношениям с другими государствами, включая Украину. Она проходит именно на рубеже наших национальных интересов", - Песков.

Он добавил, что Киев должен самостоятельно решить "внутреннее противостояние" на Донбассе, а Россия будет во взаимодействии с другими странами "делать все возможное, чтобы помочь Украине". Таким образом Песков в очередной раз утверждает, что РФ не является строной конфликта на востоке Украины и не поддерживает боевиков.