У Путіна назвали "червону лінію" Росії щодо України

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав "червону лінію" для Москви у відносинах з Києвом. Вона нібито проходить по рубежу російських національних інтересів.

"Червона лінія є в цілому у Росії, це пов'язано з національними інтересами. Звичайно, це має відношення і до двосторонніх відносин з іншими державами, включаючи Україну. Вона проходить саме на рубежі наших національних інтересів", - Пєсков.

Він додав, що Київ повинен самостійно вирішити "внутрішнє протистояння" на Донбасі, а Росія буде у взаємодії з іншими країнами "робити все можливе, щоб допомогти Україні". Таким чином Пєсков в черговий раз стверджує, що РФ не є строною конфлікту на сході України і не підтримує бойовиків.