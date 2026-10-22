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У Путіна назвали імовірне місце переговорів між США, РФ та Україною

18:55 22.10.2026 Чт
2 хв
aimg Сергій Козачук
У Путіна назвали імовірне місце переговорів між США, РФ та Україною Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
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Переговори Росії, США та України щодо врегулювання можуть відбутися в Абу-Дабі.

Про це заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання Prime.

Відповідаючи на запитання журналістів про можливий майданчик для тристоронньої зустрічі, представник Кремля підтвердив актуальність цього варіанту.

"Поки йдеться про Абу-Дабі", - зазначив Пєсков.

Водночас він утримався від деталей щодо підготовки документів чи пропозицій до нового раунду, який планують провести у листопаді.

"Ви забігаєте вперед, не треба цього робити", - додав він.

Раніше російський диктатор Володимир Путін інформував спецпосланника США Стіва Уіткоффа про готовність відновити тристоронні переговори щодо України в десятих числах листопада.

Помічник Путіна Юрій Ушаков також підтверджував, що черговий раунд обговорень може відбутися в листопаді в Абу-Дабі.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що США та Росія наближаються до врегулювання війни в Україні. За його словами, наразі сторони ближчі до цього процесу, ніж будь-коли раніше.

За даними ЗМІ, американський лідер прагне, щоб президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін підписали мирну угоду на саміті G20 у Маямі, який має відбутися у грудні в штаті Флорида.

Джерела зазначають, що переговори можуть пройти під тиском на Київ.

Водночас у Кремлі також заявили про наближення кінця війни в Україні. У Путіна зазначили, що російсько-український конфлікт наразі прямує до свого завершення.

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