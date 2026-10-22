У Путина назвали вероятное место переговоров между США, РФ и Украиной
Переговоры России, США и Украины по урегулированию могут состояться в Абу-Даби.
Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание Prime.
Отвечая на вопросы журналистов о возможной площадке для трехсторонней встречи, представитель Кремля подтвердил актуальность этого варианта.
"Пока речь идет об Абу-Даби", - отметил Песков.
В то же время он воздержался от деталей подготовки документов или предложений к новому раунду, который планируют провести в ноябре.
"Вы забегаете вперед, не нужно этого делать", - добавил он.
Ранее российский диктатор Владимир Путин информировал спецпосланника США Стива Уиткоффа о готовности возобновить трехсторонние переговоры по Украине в десятых числах ноября.
Помощник Путина Юрий Ушаков также подтверждал, что очередной раунд обсуждений может пройти в ноябре в Абу-Даби.
Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что США и Россия приближаются к урегулированию войны в Украине. По его словам, сейчас стороны ближе к этому процессу, чем когда-либо ранее.
По данным СМИ, американский лидер стремится к тому, чтобы президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин подписали мирное соглашение на саммите G20 в Майами, который должен состояться в декабре в штате Флорида.
Источники отмечают, что переговоры могут пройти под давлением Киева.
В Кремле также заявили о приближении конца войны в Украине. У Путина отметили, что российско-украинский конфликт сейчас идет к своему завершению.