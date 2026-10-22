У Путина назвали вероятное место переговоров между США, РФ и Украиной

Переговоры России, США и Украины по урегулированию могут состояться в Абу-Даби.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание Prime .

Отвечая на вопросы журналистов о возможной площадке для трехсторонней встречи, представитель Кремля подтвердил актуальность этого варианта.

"Пока речь идет об Абу-Даби", - отметил Песков.

В то же время он воздержался от деталей подготовки документов или предложений к новому раунду, который планируют провести в ноябре.

"Вы забегаете вперед, не нужно этого делать", - добавил он.

Ранее российский диктатор Владимир Путин информировал спецпосланника США Стива Уиткоффа о готовности возобновить трехсторонние переговоры по Украине в десятых числах ноября.

Помощник Путина Юрий Ушаков также подтверждал, что очередной раунд обсуждений может пройти в ноябре в Абу-Даби.