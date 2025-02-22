У Росії говорять про ще одну зустріч з США для обговорення "подразників"

Москва анонсувала ще одну зустріч з представниками США протягом наступних двох тижнів. На зустрічі нібито мають обговорити "подразники" у відносинах.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

За словами Рябкова, в найближчі два тижні США та Росія планують російсько-американську зустріч на рівні керівників профільних департаментів, де обговорять усунення "подразників" у відносинах між країнами.

Представник російського МЗС заявив, що цій зустрічі передуватимуть консультації на рівні заступників, щоб отримати дані, "хто буде виступати в якості нашого співрозмовника з американської сторони на цьому рівні".

Рябков додав, що зустріч на рівні керівників профільних департаментів нібито відбудеться в третій країні, конкретне місце узгоджується.