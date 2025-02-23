У Лаврова заперечили зустріч 25 лютого з представниками США в Ер-Ріяді
Росія заперечує зустріч з представниками США у Саудівській Аравії наступного тижня. Вона нібито мала відбутися у вівторок, 25 лютого.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
"Жодної зустрічі РФ та США 25 лютого в Ер-Ріяді не готується", - заявив Рябков російським ЗМІ.
Нагадаємо, днями видання Euronews повідомило, що президент США Дональд Трамп анонсував новий етап переговорів між представниками США і РФ у заяві, опублікованій громадською мережею C-Span.
Трамп нібито заявив, що переговори відбудуться в Ер-Ріяді 25 лютого.
Перед цим заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков заявив, що зустріч представників США та РФ має відбутися протягом наступних двох тижнів. За його словами, це мала б бути зустріч на рівні керівників профільних департаментів, де обговорять усунення "подразників" у відносинах між країнами.
Росіяни стверджують, що на рівні керівників профільних департаментів має відбутися в третій країні.
Переговори США та РФ
Нагадаємо, 18 лютого делегації США та Росії провели зустріч у Саудівській Аравії. Держсекретар США Марко Рубіо запевнив, що "переконаний у готовності Росії почати серйозний процес, щоб визначити, як можна покласти край війні".
Детальніше про переговори між США та РФ - у матеріалі РБК-Україна.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає результатів переговорів в Ер-Ріяді. Він також переніс свій візит до Саудівської Аравії через зустріч між російськими та американськими делегаціями.
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