У Путина настаивают на диалоге Украины с ОРДЛО о контроле над границей

Российские власти настаивают на прямом диалоге Украины с "республиками Донбасса" о контроле над участком границы с Российской Федерацией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

По его словам, представители "республик Донбасса" могут выступить против изменения сути минских соглашений.

"Тему контроля за границей нужно сначала проговаривать с представителями Донбасса, с представителями двух самопровозглашенных республик", - заявил Песков.

Напомним, ранее новый глава офиса президента Андрей Ермак отметил, что в вопросе выборов на оккупированном Донбассе на сегодня есть условия, без выполнения которых невозможно их провести.

Он также подчеркнул, что у власти есть четкий план, что должно произойти для того, чтобы в конце октября выборы могли пройти по всей территории Украины. Кроме того, Ермак подчеркнул готовность к переговорам "со всеми патриотическими и умными силами".

Он также заявил, что подача воды в Крым с материковой Украины никогда не была темой переговоров с Российской Федерацией.