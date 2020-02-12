У Путіна наполягають на діалозі України з ОРДЛО про контроль над кордоном

Російська влада наполягає на прямому діалозі України з "республіками Донбасу" про контроль над ділянкою кордону з Російською Федерацією. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

За його словами, представники "республік Донбасу" можуть виступити проти зміни суті мінських угод.

"Тему контролю за кордоном потрібно спочатку проговорювати з представниками Донбасу, з представниками двох самопроголошених республік", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, раніше новий глава офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що в питанні виборів на окупованому Донбасі на сьогодні є умови, без виконання яких неможливо їх провести.

Він також підкреслив, що у влади є чіткий план, що має статися для того, щоб в кінці жовтня вибори могли пройти по всій території України. Крім того, Єрмак підкреслив готовність до переговорів "з усіма патріотичними і розумними силами".

Він також заявив, що подача води в Крим з материкової України ніколи не була темою переговорів з Російською Федерацією.