У Путіна нафантазували майже мільйон "втрат" у ЗСУ від початку війни

"Тільки в поточному році втрати ЗСУ перевищили 560 тисяч військовослужбовців убитими і пораненими. А загалом склали майже один мільйон осіб за весь час "СВО" (повномасштабної війни, - ред.)", - заявив він.

У тому ж числі Бєлоусов додав, що втрати України з початку операції у Курській області склали "більше 40 тисяч військовослужбовців".

Втрати України у війні

8 грудня президент Володимир Зеленський розкрив втрати України у війні. За його словами, від початку повномасштабного вторгнення Збройні сили України втратили 43 тисяч воїнів. Також 370 тисяч випадків надання допомоги пораненим, і це з урахуванням, що близько половини повертаються у стрій.

"Наші люди ціною своїх життів захищають свій дім, і кожне життя наших воїнів і наших цивільних цінне для нас", - додав президент.

Водночас згідно з даними Генерального штабу, від початку повномасштабної війни втрати Росії перевищили 763 тисячі одиниць живої сили.