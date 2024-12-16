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У Путіна нафантазували майже мільйон "втрат" у ЗСУ від початку війни

Фото: Андрій Бєлоусов, голова Міністерства оборони Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Російській Федерації (РФ) продовжують домальовувати "втрати" Збройних сил України (ЗСУ) у війні. Нібито, лише від початку повномасштабного вторгнення Україна "втратила" мільйон бійців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства оборони Росії Андрія Бєлоусова, якого цитує відомство.

"Тільки в поточному році втрати ЗСУ перевищили 560 тисяч військовослужбовців убитими і пораненими. А загалом склали майже один мільйон осіб за весь час "СВО" (повномасштабної війни, - ред.)", - заявив він.

У тому ж числі Бєлоусов додав, що втрати України з початку операції у Курській області склали "більше 40 тисяч військовослужбовців". 

Втрати України у війні 

8 грудня президент Володимир Зеленський розкрив втрати України у війні. За його словами, від початку повномасштабного вторгнення Збройні сили України втратили 43 тисяч воїнів. Також 370 тисяч випадків надання допомоги пораненим, і це з урахуванням, що близько половини повертаються у стрій. 

"Наші люди ціною своїх життів захищають свій дім, і кожне життя наших воїнів і наших цивільних цінне для нас", - додав президент. 

Водночас згідно з даними Генерального штабу, від початку повномасштабної війни втрати Росії перевищили 763 тисячі одиниць живої сили

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