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У Путина надеются, что ничто не помешает запуску "Северного потока-2"

Автор: Илона Свиридова

В Российской Федерации надеются, что никто и ничто уже не помешает запуску газопровода "Северный поток-2". И заинтересованные стороны в Европе вряд ли готовы прислушиваться к "воплям" о его опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас мы знаем, то проект в завершающей стадии. Мы надеемся, что уже ничто и никто не сможет помешать вводу этого крупного инфраструктурного объекта в строй", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его мнению, на фоне нынешних мировых цен на газ вряд ли кто-то будет прислушиваться к утверждениям об опасности "Северного потока-2".

"Что касается этих предупреждений украинцам, европейцам о том, что это чрезвычайно опасный проект и так далее, на фоне нынешних цен на газ, нынешней катастрофической ситуации с заполненностью подземных газовых хранилищ, наверное, вряд ли кто-то готов прислушиваться к этим воплям", - добавил Песков.

Напомним, ранее издание Bloomberg сообщало, что Россия начнет поставки газа через "Северный поток-2" уже с 1 октября.

На этой неделе на морском участке "Северного потока-2" была уложена последняя труба.

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Российская ФедерацияСеверный поток-2