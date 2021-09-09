У Путина надеются, что ничто не помешает запуску "Северного потока-2"

В Российской Федерации надеются, что никто и ничто уже не помешает запуску газопровода "Северный поток-2" . И заинтересованные стороны в Европе вряд ли готовы прислушиваться к "воплям" о его опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

"Сейчас мы знаем, то проект в завершающей стадии. Мы надеемся, что уже ничто и никто не сможет помешать вводу этого крупного инфраструктурного объекта в строй", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его мнению, на фоне нынешних мировых цен на газ вряд ли кто-то будет прислушиваться к утверждениям об опасности "Северного потока-2".

"Что касается этих предупреждений украинцам, европейцам о том, что это чрезвычайно опасный проект и так далее, на фоне нынешних цен на газ, нынешней катастрофической ситуации с заполненностью подземных газовых хранилищ, наверное, вряд ли кто-то готов прислушиваться к этим воплям", - добавил Песков.