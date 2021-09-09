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У Путіна сподіваються, що ніщо не завадить запуску "Північного потоку-2"

Автор: Ілона Свиридова

У Російській Федерації сподіваються, що ніхто і ніщо вже не завадить запуску газопроводу "Північний потік-2". І зацікавлені сторони в Європі навряд чи готові прислухатися до "криків" про його небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Зараз ми знаємо, то проект у завершальній стадії. Ми сподіваємося, що вже ніщо і ніхто не зможе перешкодити введенню цього великого інфраструктурного об'єкта в стрій", - зазначив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

На його думку, на тлі нинішніх світових цін на газ навряд чи хтось буде прислухатися до тверджень про небезпеку "Північного потоку-2".

"Що стосується цих попереджень українцям, європейцям про те, що це надзвичайно небезпечний проект і так далі, на тлі нинішніх цін на газ, нинішньої катастрофічної ситуації із заповненістю підземних газових сховищ, напевно, навряд чи хтось готовий прислухатися до цих криків", - додав Пєсков.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg повідомляло, що Росія почне постачання газу через "Північний потік-2" вже з 1 жовтня.

Цього тижня на морській ділянці "Північного потоку-2" було прокладено останню трубу.

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Російська ФедераціяПівнічний потік-2