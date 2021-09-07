Посланник США по "Северному потоку-2" приедет в Киев: что с ним будут обсуждать

На этой неделе в Киев прибудет старший советник по энергетической безопасности госсекретаря США Амос Хохштейн. Он является американским спецпосланником по вопросам "Северного потока-2" .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советницы министра энергетики Украины Елены Зеркаль в эфире канала "Украина 24" .

По словам Зеркаль, украинские власти будут говорить с Хохштейном о проблемах, которые несет российский газопровод, последнюю часть трубы которого вчера заложили на морском участке.

"В конце этой неделе мы продолжим говорить об этом в Киеве, куда приедет Амос Хохштейн, работа которого направлена на обеспечение энергетической безопасности в Европе, и решение вопросов, связанных с имплементацией достигнутого между США и Германией соглашения", - рассказала она.

Зеркаль напомнила, что после завершения строительства газопровода Германия должна его сертифицировать, а Еврокомиссия подтвердить эту сертификацию, однако, по ее мнению, Россия не будет ждать завершения сертификации.

"До конца сертификации газопровод не может заработать, но мы уже сейчас видим, что в планах России запустить газопровод, не дождавшись всех решений о сертификации", - отметила советник министра, добавив, что США имеют полномочия для наложения новых санкций.