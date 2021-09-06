На морском участке "Северного потока-2" уложена последняя труба
На морском участке газопровода "Северной поток-2" уложена последняя труба. Осталось состыковать немецкую и датскую секции, а также провести пусконаладочные работы. Трубопровод планируется запустить до конца текущего года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
"6 сентября специалисты трубоукладочной баржи "Фортуна" осуществили сварку последней трубы второй нитки газопровода "Северный поток 2", - цитирует агентство заявление оператора проекта Nord Stream 2 AG.
Отмечается, что следующим шагом станет состыковка газопровода с береговым участком Германии и секцией из вод Дании. После этого будут проведены пусконаладочные работы. Ввести в эксплуатацию трубопровод планируется до конца 2021 года.
Напомним, ранее глава австрийской OMV, которая принимает участие в проекте, Райнер Зеле заявил, что строительство газопровода завершится на следующей неделе.