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На морском участке "Северного потока-2" уложена последняя труба

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Москва, Понедельник 06 сентября 2021 16:02
На морском участке "Северного потока-2" уложена последняя труба Фото: на морском участке "Северного потока-2" уложили посленюю трубу (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

На морском участке газопровода "Северной поток-2" уложена последняя труба. Осталось состыковать немецкую и датскую секции, а также провести пусконаладочные работы. Трубопровод планируется запустить до конца текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"6 сентября специалисты трубоукладочной баржи "Фортуна" осуществили сварку последней трубы второй нитки газопровода "Северный поток 2", - цитирует агентство заявление оператора проекта Nord Stream 2 AG.

Отмечается, что следующим шагом станет состыковка газопровода с береговым участком Германии и секцией из вод Дании. После этого будут проведены пусконаладочные работы. Ввести в эксплуатацию трубопровод планируется до конца 2021 года.

Напомним, ранее глава австрийской OMV, которая принимает участие в проекте, Райнер Зеле заявил, что строительство газопровода завершится на следующей неделе.

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Российская Федерация Северный поток-2
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