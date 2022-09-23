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У Путіна лякають ядеркою, якщо Україна звільнятиме території після "референдумів"

Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Росії знову залякують ядерною зброєю. Кремль натякає на її застосування, якщо Україна буде повертати свої території після проведення загарбниками "референдумів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, якого цитує "РІА Новини".

"Безумовно. Щодо цих територій відразу почне діяти Конституція РФ. І все гранично чітко щодо цього", - заявив Пєсков.

За його словами, Москва нібито розглядатиме спроби України повернути свої окуповані території після так званого "референдуму" як атаку на територію Росії.

Зазначимо, що зі схожою заявою виступав і Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

Нагадаємо, що під час свого нещодавнього звернення президент РФ Володимир вчергове пригрозив ядерною зброєю, яку Росія готова застосувати, якщо "буде загроза її територіальній цілісності".

Додамо, що на погрози Росії відповів президент Польщі Анджей Дуда, який нагадав, що "США теж мають ядерну кнопку".

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ПєсковВійна Росії проти України