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Дуда відповів на ядерні погрози Путіна: в США теж є "кнопка"

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Варшава, П'ятниця 23 вересня 2022 13:06
Дуда відповів на ядерні погрози Путіна: в США теж є "кнопка" Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Погрози Путіна ядерною зброєю сприймаються дуже серйозно. Але якщо він наважиться на такий крок - буде відповідь, бо США теж мають ядерну кнопку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Польщі Анджея Дуду, якого цитує Polsat News.

"Сполучені Штати є великою ядерною державою, найбільшою військовою державою у світі, і те, що в США сприймають цю російську загрозу серйозно, також є загрозою для Росії", - заявив Дуда.

За його словами, якщо Москва порушить усі табу і застосує навіть тактичну ядерну зброю проти України, яка не має ядерної зброї і сьогодні захищає свою територію, використовуючи лише звичайну зброю, то вона може очікувати на "відповідь".

"Путін і його оточення знають, що застосування будь-якого, навіть тактичного ядерного заряду до держави, яка не має ядерної зброї, поставить цих панів поза межами будь-якої світової політики", - зазначив Дуда.

Президент Польщі підкреслив, що це означатиме не лише трибуналу, відповідальності за скоєні злочини, а й просто виключення кремлівської верхівки й всієї Росії з цивілізованого світу.

Нагадаємо, нещодавно під час термінового звернення президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в країні та вчергове пригрозив Заходу ядерною зброєю, яку Росія готова застосувати, якщо "буде загроза її територіальній цілісності".

Додамо, на слова російського диктатора відповів і президент України Володимир Зеленський, який заявив, що сумнівається, що це дійсно станеться, але не виключив ризики, бо "ніхто не бачить, що у Путіна в голові".

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