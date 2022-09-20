Медведєв назвав мету "референдуму" на Донбасі: означатиме напад на Росію

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вже розповідає що "дасть" загарбникам псевдореферендум на Донбасі. Нібито після його оголошення, Росія буде офіційно заявляти про напад на "свою територію".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Медведєва.

"Вони ("референдуми" - ред.) повністю змінюють вектор розвитку Росії на десятиліття. І не лише нашої країни. Оскільки після їх проведення та прийняття нових територій до складу Росії геополітична трансформація у світі набуде незворотного характеру. Посягання на територію Росії - злочин, вчинення якого дозволяє використовувати всі сили самозахисту", - заявив Медведєв.

При цьому він також виступив за внесення змін до Конституції РФ, щоб "жоден майбутній керівник Росії, жодна посадова особа не зможе повернути ці рішення назад".

Своєю заявою посіпака Путіна вчергове дав росіянам "задуматися", що їх чекає оголошення загальної мобілізації в країні, а також у своєму стилі Медведєв пригрозив Україні та Заходу ядерною зброєю.

"Референдуми" на окупованих територіях

Нагадаємо, останнім часом колаборанти та російські чиновники все частіше заявляють про терміновість проведення референдумів на окупованих територіях.

Так, вчора "громадські палати" так званих "ЛНР" і "ДНР" закликали негайно провести "референдум" щодо входження до складу Росії.

Тепер такі заяви лунають і від колаборантів у Херсонській області.

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