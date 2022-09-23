У Путина пугают ядеркой, если Украина будет освобождать территории после "референдумов"

"Безусловно. В этих территориях сразу начнет действовать Конституция РФ. И все предельно четко в этом отношении", - заявил Песков.

По его словам, Москва будет якобы рассматривать попытки Украины вернуть свои оккупированные территории после так называемого "референдума" как атаку на территорию России.

Отметим, что с подобным заявлением выступал и Совет безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Напомним, что во время своего недавнего обращения президент РФ Владимир в очередной раз пригрозил ядерным оружием, которое Россия готова применить, если "будет угроза его территориальной целостности".

Добавим, что на угрозы России ответил президент Польши Анджей Дуда, напомнивший, что "США тоже имеют ядерную кнопку".

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