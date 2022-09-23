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У Путина пугают ядеркой, если Украина будет освобождать территории после "референдумов"

Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В России снова запугивают ядерным оружием. Кремль намекает на его применение, если Украина будет возвращать свои территории после проведения захватчиками "референдумов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, которого цитирует "РИА Новости".

"Безусловно. В этих территориях сразу начнет действовать Конституция РФ. И все предельно четко в этом отношении", - заявил Песков.

По его словам, Москва будет якобы рассматривать попытки Украины вернуть свои оккупированные территории после так называемого "референдума" как атаку на территорию России.

Отметим, что с подобным заявлением выступал и Совет безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Напомним, что во время своего недавнего обращения президент РФ Владимир в очередной раз пригрозил ядерным оружием, которое Россия готова применить, если "будет угроза его территориальной целостности".

Добавим, что на угрозы России ответил президент Польши Анджей Дуда, напомнивший, что "США тоже имеют ядерную кнопку".

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