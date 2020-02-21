У Путина исключили международное расследование убийства Немцова

Фото: Борис Немцов (facebook.com/KasparovHome)

У Путина не стали комментировать отказ предоставить материалы дела ОБСЕ

На территории России не может быть никакого международного расследования убийства оппозиционера Бориса Немцова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По его словам, преступления на территории России могут расследоваться только по российским законам.

"У нас есть наше законодательство, и по нашему законодательству расследованием занимаются следственные органы России, и никакие международные расследования на территории Российской Федерации проводиться не могут и не должны", - заявил Песков, отвечая на вопрос, заинтересован ли Кремль в международном расследовании убийства Немцова.

Он также отказался комментировать то, что российский МИД отказал ОБСЕ в доступе к материалам дела со ссылкой на государственную тайну.

Напомним, европейские органы давно призывают Россию возобновить расследование убийства Немцова. А накануне в ПАСЕ был представлен итоговый доклад о ходе расследования этого преступления в России.

Немцова застрелили в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева приговорили к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.