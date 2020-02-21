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У Путіна виключили міжнародне розслідування вбивства Нємцова

Новини » Політика     21.02.2020 - 12:55
У Путіна виключили міжнародне розслідування вбивства Нємцова
Фото: Борис Нємцов (facebook.com/KasparovHome)

У Путіна не стали коментувати відмову надати матеріали справи ОБСЄ

На території Росії не може бути жодного міжнародного розслідування вбивства опозиціонера Бориса Нємцова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

За його словами, злочини на території Росії можуть розслідуватися тільки за російськими законами.

"У нас є наше законодавство, і за нашим законодавством розслідуванням займаються слідчі органи Росії, і ніякі міжнародні розслідування на території Російської Федерації проводитися не можуть і не повинні", - заявив Пєсков, відповідаючи на питання, чи зацікавлений Кремль у міжнародному розслідуванні вбивства Нємцова.

Він також відмовився коментувати те, що російський МЗС відмовив ОБСЄ в доступі до матеріалів справи з посиланням на державну таємницю.

Нагадаємо, європейські органи давно закликають Росію відновити розслідування вбивства Нємцова. А напередодні в ПАРЄ було представлено підсумкову доповідь про хід розслідування цього злочину в Росії.

Нємцова застрелили в центрі Москви 27 лютого 2015 року. Виконавців злочину Заура Дадаєва, братів Анзора і Шадіда Губашевых, Темірлана Ескерханова і Хамзата Бахаєва засудили до позбавлення волі на терміни від 11 до 20 років у колонії суворого режиму.

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