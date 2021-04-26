UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

У Путина исключили изменение минских соглашений. На этом настаивает Зеленский

Автор: РБК-Украина

Российская Федерация исключает возможность изменить минские соглашения по мирному урегулированию на Донбассе. Хотя на этом, в частности, настаивает президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

По его словам, заявление Зеленского о необходимости изменить минские соглашения и расширить число участников переговоров в нормандском формате за счет привлечения США, Британии и Канады является "тревожным сигналом".

"Мы неоднократно говорили о том, что это очень непростая ситуация. Это лишний раз на высшем уровне, наверное, демонстрация того, что Украина хотела бы минский процесс видоизменить. А его видоизменить, не положив ему конец, просто невозможно", - отметил Песков.

Напомним, ранее Зеленский в интервью Financial Times заявил, что минский процесс должен служить целям настоящего, а не прошлого.

"Есть два варианта: мы можем изменить минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-то другой формат. Скорость имеет значение. Темп этого процесса важен, потому что мы теряем людей каждый день", - сказал Зеленский.

До этого вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что президент России Владимир Путин предложением Зеленскому вести переговоры с "ЛДНР" фактически признал их и вывел Россию из минских соглашений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ЗеленскийВладимир Путинминские соглашения