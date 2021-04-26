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У Путіна виключили зміну мінських угод. На цьому наполягає Зеленський

Автор: РБК-Україна

Російська Федерація виключає можливість змінити мінські угоди щодо мирного врегулювання на Донбасі. Хоча на цьому, зокрема, наполягає президент України Володимир Зеленський.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

За його словами, заява Зеленського про необхідність змінити мінські угоди і розширити число учасників переговорів в нормандському форматі за рахунок залучення США, Британії та Канади є "тривожним сигналом".

"Ми неодноразово говорили про те, що це дуже непроста ситуація. Це зайвий раз на вищому рівні, напевно, демонстрація того, що Україна хотіла б мінський процес видозмінити. А його видозмінити, що не поклавши йому кінець, просто неможливо", - зазначив Пєсков.

Нагадаємо, раніше Зеленський в інтерв'ю Financial Times заявив, що мінський процес має служити цілям теперішнього, а не минулого.

"Є два варіанти: ми можемо змінити мінський формат, скорегувати його. Або ми можемо використати якийсь інший формат. Швидкість має значення. Темп цього процесу важливий, тому що ми втрачаємо людей щодня", - сказав Зеленський.

До цього віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що президент Росії Володимир Путін пропозицією Зеленському вести переговори з "ЛДНР" фактично визнав їх і вивів Росію з мінських угод.

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