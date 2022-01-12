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У Путина исключают ультиматумы на переговорах с США и НАТО: не ведем их с позиции силы

Автор: Сергей Новиков

У президента России Владимира Путина исключают возможность выдвижения ультиматумов на переговорах по так называемым "гарантиям безопасности" с США и НАТО. В Кремле заверяют, что не ведут переговоры с позиции силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Мы не ведем переговоры с позиции силы. Здесь нет и не может быть места каким-то ультиматумам. Просто ситуация дошла до какой-то критической черты, что дальше нельзя медлить и нужно ответить на озабоченности, которые были нами озвучены", - отметил он.

Он также подчеркнул, что последние "агрессивные заявления Вашингтона", которые касаются переговоров с Россией, вызывают интерес у Москвы.

Напомним, ранее сообщалось, что США отказываются от предложения России вернуться к конфигурации НАТО образца 1997 года и вывести вооружение с территории стран, которые последними были приняты в альянс.

А постоянный представитель США в НАТО Джулианна Смит заявила, что пока не видит возможности для большого компромисса с Россией по расширению альянса.

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НАТОРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты Америки