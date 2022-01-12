У Путіна виключають ультиматуми на переговорах з США і НАТО: не ведемо їх з позиції сили

У президента Росії Володимира Путіна виключають можливість висунення ультиматумів на переговорах щодо так званих "гарантій безпеки" з США і НАТО. У Кремлі запевняють, що не ведуть переговори з позиції сили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.
"Ми не ведемо переговори з позиції сили. Тут немає і не може бути місця якимось ультиматумам. Просто ситуація дійшла до якоїсь критичної межі, що далі не можна зволікати і потрібно відповісти на заклопотаності, які були нами озвучені", - зазначив він.
Він також підкреслив, що останні "агресивні заяви Вашингтона", які стосуються переговорів з Росією, викликають інтерес у Москви.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США відмовляються від пропозиції Росії повернутися до конфігурації НАТО зразка 1997 року і вивести озброєння з території країн, які останніми були прийняті в альянс.
А постійний представник США в НАТО Джуліанна Сміт заявила, що поки не бачить можливості для великого компромісу з Росією щодо розширення альянсу.