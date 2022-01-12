У Путіна виключають ультиматуми на переговорах з США і НАТО: не ведемо їх з позиції сили

У президента Росії Володимира Путіна виключають можливість висунення ультиматумів на переговорах щодо так званих "гарантій безпеки" з США і НАТО. У Кремлі запевняють, що не ведуть переговори з позиції сили.

"Ми не ведемо переговори з позиції сили. Тут немає і не може бути місця якимось ультиматумам. Просто ситуація дійшла до якоїсь критичної межі, що далі не можна зволікати і потрібно відповісти на заклопотаності, які були нами озвучені", - зазначив він.

Він також підкреслив, що останні "агресивні заяви Вашингтона", які стосуються переговорів з Росією, викликають інтерес у Москви.