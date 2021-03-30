UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

У Путина исключают объединение Беларуси и РФ: никто об этом не говорит

Автор: РБК-Украина

На сегодня нет планов по объединении Беларуси с Российской Федерацией. Стороны продолжают углубленную интеграцию в обоюдных интересах.

Об этом в интервью газете "Аргументы и факты" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Кремль реально не рассматривает вхождение Беларуси в состав России.

"Никто, конечно, об этом не говорит, и нигде это не написано. Есть союзный договор, где прописана определённая последовательность шагов по углублению интеграции", - отметил Песков.

Он подчеркнул, что пока согласовывается набор дорожных карт, по которым будет углубляться интеграция.

"Об объединении речи не ведется. Но максимально возможная углубленная интеграция, мы убеждены, была бы в интересах как россиян, так и белорусов", - добавил Песков.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что Минск готов к реальной интеграции с Москвой, но без принуждения.

А посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев говорил, что нет необходимости в объединении армий обеих стран, поскольку они взаимодействуют только для защиты собственных границ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Российская ФедерацияБеларусьПесков
Читайте также
Лукашенко готов делиться властью, но не будет размывать полномочия президента
Прогноз погоды