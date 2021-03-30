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У Путіна виключають об'єднання Білорусі та РФ: ніхто про це не говорить

Автор: РБК-Україна

На сьогодні немає планів щодо об'єднання Білорусі з Російською Федерацією. Сторони продовжують поглиблену інтеграцію в обопільних інтересах.

Про це в інтерв'ю газеті "Аргументи і факти" заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

За його словами, Кремль реально не розглядає входження Білорусі до складу Росії.

"Ніхто, звичайно, про це не говорить, і ніде це не написано. Є союзний договір, де прописана певна послідовність кроків щодо поглиблення інтеграції", - зазначив Пєсков.

Він підкреслив, що поки погоджується набір дорожніх карт, за якими буде поглиблюватися інтеграція.

"Про об'єднання мови не ведеться. Але максимально можлива поглиблена інтеграція, ми переконані, була б в інтересах як росіян, так і білорусів", - додав Пєсков.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що Мінськ готовий до реальної інтеграції з Москвою, але без примусу.

А посол Росії в Білорусі Дмитро Мезенцев говорив, що немає необхідності в об'єднанні армій обох країн, оскільки вони взаємодіють тільки для захисту власних кордонів.

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Новини України Російська ФедераціяБілорусьПєсков
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