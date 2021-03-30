У Путіна виключають об'єднання Білорусі та РФ: ніхто про це не говорить

На сьогодні немає планів щодо об'єднання Білорусі з Російською Федерацією. Сторони продовжують поглиблену інтеграцію в обопільних інтересах.
Про це в інтерв'ю газеті "Аргументи і факти" заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.
За його словами, Кремль реально не розглядає входження Білорусі до складу Росії.
"Ніхто, звичайно, про це не говорить, і ніде це не написано. Є союзний договір, де прописана певна послідовність кроків щодо поглиблення інтеграції", - зазначив Пєсков.
Він підкреслив, що поки погоджується набір дорожніх карт, за якими буде поглиблюватися інтеграція.
"Про об'єднання мови не ведеться. Але максимально можлива поглиблена інтеграція, ми переконані, була б в інтересах як росіян, так і білорусів", - додав Пєсков.
Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що Мінськ готовий до реальної інтеграції з Москвою, але без примусу.
А посол Росії в Білорусі Дмитро Мезенцев говорив, що немає необхідності в об'єднанні армій обох країн, оскільки вони взаємодіють тільки для захисту власних кордонів.