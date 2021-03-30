У Путіна виключають об'єднання Білорусі та РФ: ніхто про це не говорить

За його словами, Кремль реально не розглядає входження Білорусі до складу Росії.

"Ніхто, звичайно, про це не говорить, і ніде це не написано. Є союзний договір, де прописана певна послідовність кроків щодо поглиблення інтеграції", - зазначив Пєсков.

Він підкреслив, що поки погоджується набір дорожніх карт, за якими буде поглиблюватися інтеграція.

"Про об'єднання мови не ведеться. Але максимально можлива поглиблена інтеграція, ми переконані, була б в інтересах як росіян, так і білорусів", - додав Пєсков.