У Путина исключают контакты с Зеленским: маловозможны из-за позиции Киева

У президента России Владимира Путина на нынешнем этапе исключают контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они маловероятны из-за позиции украинской стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

"Скорее, это может вызывать только сожаление. Потому что, конечно, здравая логика диктует необходимость контактов между двумя президентами. Но реальность говорит о том, что эти контакты маловозможны до тех пор, пока продолжается такая позиция Киева", - добавил Песков.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Путина не задевают ремарки личного характера в его адрес со стороны Зеленского.

Напомним, ранее Песков заявил, что Путин еще вчера был готов встречаться с Зеленским, но украинская сторона якобы не хочет выполнять минские соглашения.

До этого президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Путин становится слишком эмоциональным, когда дело касается Украины.