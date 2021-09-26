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У Путина исключают контакты с Зеленским: маловозможны из-за позиции Киева

Автор: Юлия Бойко

У президента России Владимира Путина на нынешнем этапе исключают контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они маловероятны из-за позиции украинской стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Путина не задевают ремарки личного характера в его адрес со стороны Зеленского.

"Скорее, это может вызывать только сожаление. Потому что, конечно, здравая логика диктует необходимость контактов между двумя президентами. Но реальность говорит о том, что эти контакты маловозможны до тех пор, пока продолжается такая позиция Киева", - добавил Песков.

Напомним, ранее Песков заявил, что Путин еще вчера был готов встречаться с Зеленским, но украинская сторона якобы не хочет выполнять минские соглашения.

До этого президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Путин становится слишком эмоциональным, когда дело касается Украины.

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