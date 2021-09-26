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У Путіна виключають контакти з Зеленським: малоймовірні через позицію Києва

Автор: Юлія Бойко

У президента Росії Володимира Путіна на нинішньому етапі виключають контакти з президентом України Володимиром Зеленським. Вони малоймовірні через позицію української сторони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За словами прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, Путіна не зачіпають ремарки особистого характеру на його адресу з боку Зеленського.

"Скоріше, це може викликати тільки жаль. Тому що, звичайно, здорова логіка диктує необхідність контактів між двома президентами. Але реальність говорить про те, що ці контакти малоймовірні до тих пір, поки триває така позиція Києва", - додав Пєсков.

Нагадаємо, раніше Пєсков заявив, що Путін ще вчора був готовий зустрічатися з Зеленським, але українська сторона нібито не хоче виконувати мінські угоди.

До цього президент України Володимир Зеленський говорив, що Путін стає занадто емоційним, коли справа стосується України.

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