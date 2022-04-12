ru ua
Вт, 12 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Переговоры продолжаются. Украина придерживается стамбульского коммюнике, - Арахамия

Новина українською →
Вторник 12 апреля 2022 20:57
Переговоры продолжаются. Украина придерживается стамбульского коммюнике, - Арахамия Фото: Давид Арахамия, глава фракции СН (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Переговоры между Российской Федерацией и Украиной относительно гарантий безопасности продолжаются в онлайн-режиме. Наша страна не меняла свои позиции и придерживается стамбульских договоренностей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы украинской делегации, народного депутата Давида Арахамии.

"Украинская сторона придерживается Стамбульского коммюнике и не меняла своей позиции, несмотря на заявления министра иностранных дел РФ (Сергей Лавров -ред.). Единственное отличие состоит в том, что мы не принимаем во внимание все дополнительные вопросы, которые не были включены в стамбульское коммюнике. Возможно, это и вызвало неверную интерпретацию текущего состояния переговорного процесса", - пишет Арахамия.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Лавров обвинил Украину в том, что наша страна, якобы, отходит от соглашений, достигнутых во время встречи переговорных делегаций в Стамбуле. То же самое повторил и президент Российской Федерации Владимир Путин.

Их слова возразил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, который отметил, что переговоры проходят крайне тяжело, поскольку украинская делегация работает исключительно в рамках, которые являются проукраинскими и прозрачными, а Россия тем временем продолжу давить на процесс публичными заявлениями.

Война России против Украины длится сорок восемь дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина Стамбул
NEWS
48-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
48-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Непокоренный. Как Чернигов выстоял под российскими бомбами и чего ждет дальше
Владислав Красинский, Виталий Носач Непокоренный. Как Чернигов выстоял под российскими бомбами и чего ждет дальше