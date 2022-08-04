У Путина снова хотят переговоров, а между Баку и Ереваном обострился конфликт: новости за 3 августа

РФ якобы готова на мирные переговоры с Украиной, в Украине ликвидировали агентурную сеть РФ, конфликт между Баку и Ереваном снова обострился. Подробнее о том, что произошло в среду, 3 августа - в материале РБК-Украина.

ВСУ отбили попытки продвижения россиян в направлениях Марьинки и Белогорки

Российские войска пытались вести штурмовые действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Украинские бойцы дали им достойный отпор. Также защитники отбили попытки продвижения оккупантов в направлении Белогорки Херсонской области.

Подробности – в материале РБК-Украина.

У Путина снова захотели переговоров с Украиной "на своих условиях"

РФ якобы готова на мирные переговоры с Украиной. Но только на условиях российской стороны. Об заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия была и остается готовой к решению украинской проблемы дипломатическим путем на своих условиях. И здесь уместно еще раз напомнить, что эти условия были согласованы в Стамбуле, и они были согласованы обеими сторонами - переговорщиками России и Украины", - говорит Песков. По его словам, украинская сторона якобы "отказалась" от этих условий, которые "сама знает". При этом сам Песков не уточняет, что он имеет в виду.

В Украине ликвидировали агентурную сеть РФ. Ею руководил "Профессор" из Одессы

СБУ разоблачила и задержали членов межрегиональной агентурной сети ФСБ России, которая передавала оккупантам информацию о военных и стратегических объектах по всей Украине.

Руководителем группы оказался житель Одессы. Он был завербован россиянами и получил псевдоним "Профессор". Он создал разветвленную агентурно-информаторскую сеть, привлекая в нее жителей других областей.

Конфликт между Баку и Ереваном снова обострился

Конфликт между Азербайджаном и Арменией вокруг Нагорного Карабаха вновь обострился. В среду, 3 августа, на территории непризнанной республики снова произошел обстрел. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, сегодня утром члены незаконных формирований обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Лачинского района. Стрельба велась с территории, где временно расположен миротворческий контингент России. Известно об одном погибшем солдате.

Непогода накроет почти всю Украину

В Украине в четверг, 4 августа, почти на всей территории ожидается непогода. Солнечно будет только в западных областях, однако там ночью похолодает до +11.

По данным синоптиков, ожидаются кратковременные дожди и грозы, а днем в северо-восточных и Днепропетровской областях местами значительные дожди. Только в большинстве западных областей без осадков.