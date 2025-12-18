У Путіна хочуть зʼясувати зі США "підсумки" зустрічі з Україною та ЄС

Що передувало

Нагадаємо, вчора Axios и Politico повідомили, що цими вихідними в Маямі очікується зустріч американських та російських посадовців у рамках зусиль адміністрації президента США Дональда Трампа, спрямованих на завершення війни в Україні.

Очікується, що американську сторону представлятимуть спецпосланець адміністрації Трампа Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер.

До складу російської делегації увійде спецпредставник російського диктатора Володимира Путіна з питань інвестицій та економічного співробітництва Кирило Дмитрієв.

Переговори у Берліні

15 грудня у німецькій столиці завершився дводенний саміт щодо України, участь у якому взяли президент України Володимир Зеленський, лідери ЄС та посланці США Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

За даними ЗМІ, під час переговорів у Берліні американські переговірники тиснули на українську сторону з вимогою відмовитись від підконтрольної їй частини Донбасу.

За результатами зустрічі європейські лідери вийшли із спільною заявою, яка стосується гарантій безпеки та відновлення України.

Детальніше про що Україна говорила зі США та Європою і чи є прогрес у мирному плані, - читайте у матеріалі РБК-Україна.