У Путина хотят выяснить с США "итоги" встречи с Украиной и ЕС

Что предшествовало

Напомним, вчера Axios и Politico сообщили, что в эти выходные в Майами ожидается встреча американских и российских чиновников в рамках усилий администрации президента США Дональда Трампа, направленных на завершение войны в Украине.

Ожидается, что американскую сторону будут представлять спецпосланник администрации Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

В состав российской делегации войдет спецпредставитель российского диктатора Владимира Путина по вопросам инвестиций и экономического сотрудничества Кирилл Дмитриев.

Переговоры в Берлине

15 декабря в немецкой столице завершился двухдневный саммит по Украине, участие в котором приняли президент Украины Владимир Зеленский, лидеры ЕС и посланцы США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

По данным СМИ, во время переговоров в Берлине американские переговорщики давили на украинскую сторону с требованием отказаться от подконтрольной ей части Донбасса.

По результатам встречи европейские лидеры вышли с совместным заявлением, которое касается гарантий безопасности и восстановления Украины.

Подробнее о чем Украина говорила с США и Европой и есть ли прогресс в мирном плане, - читайте в материале РБК-Украина.