У Путіна хочуть вмовити Захід підштовхнути Україну до переговорів з РФ

"Попередній досвід роботи з Києвом показує, що без розмов із Заходом позиція Києва дуже мінлива. Тому, безумовно, скажімо так, напрямним, що підкріплює та зміцнює елементом такого спілкування могло б бути і спілкування із Заходом. Бо директиви, які надходять звідти, дуже скрупульозно виконуються Києвом", - сказав Пєсков.

Переговори України та РФ

Позиція України

Нагадаємо, після анексії Росією тимчасово окупованих територій України президент Володимир Зеленський виключив переговори з нинішнім керівництвом РФ.

Глава держави ухвалив рішення РНБО про "неможливість проведення переговорів" з президентом РФ Володимиром Путіним.

Думка Заходу

При цьому, за даними американських ЗМІ, офіційні особи США та ЄС нібито розглядають зимовий період як можливість переговорів України та Росії.

Тим часом глава зовнішньополітичного відомства Європейського союзу Жозеп Боррель заявив, що Україна сама має вирішити, коли розпочати переговори з Росією.

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