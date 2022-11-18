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У Путина хотят уговорить Запад подтолкнуть Украину к переговорам с РФ

Фото: Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Кремле допускают возможность переговоров с западными странами. Там надеются, что это поможет посадить Украину за стол переговоров с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, которого цитирует ТАСС.

"Предыдущий опыт работы с Киевом показывает, что без разговоров с Западом позиция Киева очень изменчива. Поэтому, безусловно, скажем так, направляющим, что подкрепляет и укрепляет элементом такого общения могло бы быть и общение с Западом. Потому что поступающие оттуда директивы очень скрупулезно выполняются Киевом", - сказал Песков.

Переговоры Украины и РФ

Позиция Украины

Напомним, после аннексии Россией временно оккупированных территорий Украины , президент Владимир Зеленский исключил переговоры с нынешним руководством РФ.

Глава государства принял решение СНБО о "невозможности проведения переговоров" с президентом РФ Владимиром Путиным.

Мнение Запада

При этом, по данным американских СМИ, официальные лица США и ЕС рассматривают зимний период как возможность переговоров Украины и России.

Между тем, глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что Украина сама должна решить, когда начать переговоры с Россией.

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