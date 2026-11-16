У Путіна не хочуть бачити європейців у наступних переговорах щодо України

Участь Європи не підтверджена

Ушаков каже, що РФ ще не погодилася на участь представників Європи у наступному раунді мирних переговорів щодо України.

Це суперечить коментарям спецпредставників президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера після переговорів у Москві. Тоді вони заявили, що європейці будуть присутні на чергових переговорах.

Проте помічник Путіна, хоча й не посилався безпосередньо на коментарі США, заявив журналістам, що нічого ще не погоджено.

"Наразі обговорюється проведення наступного раунду (переговорів - ред.) у тристоронньому форматі. Було домовлено, що вони продовжаться. Дату ще не узгоджено, як і розширення формату - деякі люди про це говорять - але з нами це не узгоджено", - каже він.

Також Ушаков додав, що для того, щоб Європа брала участь у перемовинах, можливо, знадобиться ще один раунд, або навіть більше одного раунду тристоронніх переговорів.

Він сказав, що їхня участь залежить від того, чи отримає Росія "чіткий сигнал від європейців про те, чого вони хочуть і який конструктивний, суттєвий внесок вони можуть зробити для успішного врегулювання в Україні".