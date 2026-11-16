У Путина не хотят видеть европейцев на следующих переговорах по Украине

В России совсем не пылают желанием видеть представителей Европы на мирных переговорах про окончание войны в Украине. Их участие в следующем раунде еще не подтверждено Кремлем.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков, передает Reuters.
Ушаков говорит, что РФ еще не согласилась на участие представителей Европы в следующем раунде мирных переговоров по Украине.
Это противоречит комментариям спецпредставителей президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера после переговоров в Москве. Тогда они заявили, что европейцы будут присутствовать на очередных переговорах.
Однако помощник Путина, хоть и не ссылался непосредственно на комментарии США, заявил журналистам, что ничего еще не согласовано.
"В настоящее время обсуждается проведение следующего раунда (переговоров - ред.) в трехстороннем формате. Было договорено, что они продолжатся. Дата еще не согласована, как и расширение формата - некоторые люди об этом говорят - но с нами это не согласовано" , - говорит он.
Также Ушаков добавил, что для того, чтобы Европа участвовала в переговорах, возможно, понадобится еще один раунд или даже более одного раунда трехсторонних переговоров.
Он сказал, что их участие зависит от того, получит ли Россия "четкий сигнал от европейцев о том, чего они хотят и какой конструктивный, существенный вклад они могут внести для успешного урегулирования в Украине".
Ранее РБК-Украина писало, что Европейский Союз заявил о готовности присоединиться к многосторонним переговорам про завершение войны в Украине. Одним из возможных вариантов является проведение следующей встречи на территории Европы.
Пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пинью подтвердила, что ЕС готов перейти к многостороннему формату переговоров.
Кроме того, Европа присоединится к мирным переговорам между Украиной и Россией в формате E5 и Евросоюз. Параллельно ЕС обеспечит Украине максимальную поддержку и усилит давление на Россию.
Также президент Украины Владимир Зеленский призвал европейцев определиться с представителем на переговорах до конца ноября, подчеркнув, что Европа должна участвовать в них на равных.