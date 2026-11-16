У Путина не хотят видеть европейцев на следующих переговорах по Украине

Участие Европы не подтверждено

Ушаков говорит, что РФ еще не согласилась на участие представителей Европы в следующем раунде мирных переговоров по Украине.

Это противоречит комментариям спецпредставителей президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера после переговоров в Москве. Тогда они заявили, что европейцы будут присутствовать на очередных переговорах.

Однако помощник Путина, хоть и не ссылался непосредственно на комментарии США, заявил журналистам, что ничего еще не согласовано.

"В настоящее время обсуждается проведение следующего раунда (переговоров - ред.) в трехстороннем формате. Было договорено, что они продолжатся. Дата еще не согласована, как и расширение формата - некоторые люди об этом говорят - но с нами это не согласовано" , - говорит он.

Также Ушаков добавил, что для того, чтобы Европа участвовала в переговорах, возможно, понадобится еще один раунд или даже более одного раунда трехсторонних переговоров.

Он сказал, что их участие зависит от того, получит ли Россия "четкий сигнал от европейцев о том, чего они хотят и какой конструктивный, существенный вклад они могут внести для успешного урегулирования в Украине".