У Путина готовятся к худшим сценариям развития отношений с США

Российская Федерация на фоне новостей о возможности новых санкций США и высылки дипломатов готовится к худшим сценариям развития отношений. Москва все время находится в "мобилизованном состоянии".

"Понимаете, враждебность и непредсказуемость действий американской стороны в целом обязывает нас к тому, чтобы быть готовыми к худшим сценариям. То есть когда вы имеете достаточно агрессивно настроенного, непредсказуемого собеседника, естественно, вы все время находитесь в мобилизованном состоянии", - отметил Песков.

Он также добавил, что непредсказуемость отношений России и США - "это очень плохо".