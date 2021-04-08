У Путіна готуються до гірших сценаріїв розвитку відносин з США

Російська Федерація на тлі новин про можливість нових санкцій США і висилки дипломатів готується до гірших сценаріїв розвитку відносин. Москва весь час знаходиться в "мобілізованому стані".
Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".
"Розумієте, ворожість і непередбачуваність дій американської сторони в цілому зобов'язує нас до того, щоб бути готовими до гірших сценаріїв. Тобто коли ви маєте досить агресивно налаштованого, непередбачуваного співрозмовника, природно, ви весь час перебуваєте в мобілізованому стані", - зазначив Пєсков.
Він також додав, що непередбачуваність відносин Росії та США - "це дуже погано".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США готують висилку російських дипломатів і санкції проти оточення президента Володимира Путіна. Також Вашингтон готує два пакети санкцій проти газопроводу "Північний потік-2".
Як заявили в російській Раді Федерації, наміри США ввести нові санкції говорять про настрій на конфронтацію. Крім того, в Москві пригрозили заходами у відповідь.