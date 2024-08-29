У Путіна є 10-12 тижнів для досягнення цілей на Покровському напрямку, - Sky News

Російський диктатор Володимир Путін хоче "убезпечити" окупований Крим та Донбас. А також мати сухопутній коридор між цими двома територіями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилаям на Sky News.
Як пише видання, цього літа Росія зосередила основні зусилля на забезпечення безпеки останнього Донбасу. Попри значні втрати, яких зазнають російські війська, РФ продовжує повільно, але впевнено просуватися вперед.
Для українських сил Покровськ є стратегічно важливим логістичним і транспортним вузлом. Тому Путін знає, що взимку дуже важко зберігати темп наступу, через це у нього є 10-12 тижнів для досягнення своїх цілей до того, як встановиться зимова погода.
На думку Sky News, якщо росіяни захоплять Покровськ до зими, то можливо Путін дасть зрозуміти, що готовий до переговорів про припинення війни.
Наразі армія РФ веде м'ясні штурми на Покровському напрямку та підступає до міста Покровськ. Там запроваджено тривалу комендантську годину та оголошено евакуацію цивільного населення.
Раніше Сирський заявив, що наразі російська армія веде штурми відразу біля декількох населених пунктів. А на Покровському напрямку склалась найбільш складна ситуація. Тому постійно доводиться приймати нестандартні рішення для зміцнення оборони та знищення наступаючого противника.
Як розповів військовий експерт Олексій Гетьман, на відміну від інших напрямків фронту, під Покровськом рельєф сприяє наступальним діям російських загарбників.
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