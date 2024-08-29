У Путіна є 10-12 тижнів для досягнення цілей на Покровському напрямку, - Sky News

Як пише видання, цього літа Росія зосередила основні зусилля на забезпечення безпеки останнього Донбасу. Попри значні втрати, яких зазнають російські війська, РФ продовжує повільно, але впевнено просуватися вперед.

Для українських сил Покровськ є стратегічно важливим логістичним і транспортним вузлом. Тому Путін знає, що взимку дуже важко зберігати темп наступу, через це у нього є 10-12 тижнів для досягнення своїх цілей до того, як встановиться зимова погода.

На думку Sky News, якщо росіяни захоплять Покровськ до зими, то можливо Путін дасть зрозуміти, що готовий до переговорів про припинення війни.