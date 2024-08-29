У Путина есть 10-12 недель для достижения целей на Покровском направлении, - Sky News

Ситуация на Покровском направлении

В настоящее время армия РФ ведет мясные штурмы на Покровском направлении и подходит к городу Покровск. Там был введен длительный комендантский час и объявлена эвакуация гражданского населения.

Ранее Сырский заявил, что российская армия ведет штурмы сразу около нескольких населенных пунктов. А на Покровском направлении сложилась самая сложная ситуация. Поэтому постоянно приходится принимать нестандартные решения по укреплению обороны и уничтожению наступающего противника.

Как рассказал военный эксперт Алексей Гетьман, в отличие от других направлений фронта, под Покровском рельеф способствует наступательным действиям российских захватчиков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.