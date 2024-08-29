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У Путина есть 10-12 недель для достижения целей на Покровском направлении, - Sky News

Фото: российский диктатор Владимир Путин (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российский диктатор Владимир Путин хочет "обезопасить" оккупированный Крым и Донбасс. А также иметь сухопутный коридор между этими двумя территориями.

Об этом сообщает РБК-Украина по ссылкам на Sky News.

Как пишет издание, этим летом Россия сосредоточила основные усилия по обеспечению безопасности последнего Донбасса. Несмотря на значительные потери, понесенные российскими войсками, РФ продолжает медленно, но уверенно продвигаться вперед.

Для украинских сил Покровск является стратегически важным логистическим и транспортным узлом. Поэтому Путин знает, что зимой очень трудно сохранять темп наступления, поэтому у него есть 10-12 недель для достижения своих целей до того, как установится зимняя погода.

По мнению Sky News, если россияне захватят Покровск до зимы, то, возможно, Путин даст понять, что готов к переговорам о прекращении войны.

Ситуация на Покровском направлении

В настоящее время армия РФ ведет мясные штурмы на Покровском направлении и подходит к городу Покровск. Там был введен длительный комендантский час и объявлена эвакуация гражданского населения.

Ранее Сырский заявил, что российская армия ведет штурмы сразу около нескольких населенных пунктов. А на Покровском направлении сложилась самая сложная ситуация. Поэтому постоянно приходится принимать нестандартные решения по укреплению обороны и уничтожению наступающего противника.

Как рассказал военный эксперт Алексей Гетьман, в отличие от других направлений фронта, под Покровском рельеф способствует наступательным действиям российских захватчиков.

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