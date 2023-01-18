У Путіна досі є таємні союзники у Європі, - прем'єр Іспанії
У багатьох країнах Європи залишилися прихильники Володимира Путіна та російської влади, які тимчасово приховують свої симпатії до Москви.
Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Vanguardia.
"Російський автократ не самотній у своєму реакційному прагненні розколоти світ і повернути час назад. Він має багато союзників у Європі, які зараз приховують свої симпатії до Путіна, але всього рік тому приїжджали до нього і хвалили його методи", - зазначив Санчес на Всесвітньому економічному. форумі у Давосі.
Слід зазначити, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у зв'язках із Путіним звинувачували колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі. Також у тісних відносинах із російською "верхівкою" звинуватили голову агентства з кібербезпеки Німеччини Арне Шенбома.
Раніше ми писали, що до Іспанії прибули українські військовослужбовці для базової підготовки та навчання ППО HAWK. У навчанні візьме участь 225 осіб.
На початку січня РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Сторони обговорили оборонні потреби України.
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