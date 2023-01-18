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У Путина до сих пор есть тайные союзники в Европе, - премьер Испании

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Киев, Среда 18 января 2023 06:06
У Путина до сих пор есть тайные союзники в Европе, - премьер Испании Фото: премьер-министр Испании Педро Санчес (facebook.com/pedro_sanchezperezcastejon)
Автор: Константин Широкун

Во многих странах Европы остались сторонники Владимира Путина и российских властей, которые временно скрывают свои симпатии к Москве.

Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Vanguardia.

"Российский автократ не одинок в своем реакционном стремлении расколоть мир и повернуть время вспять. У него много союзников в Европе, которые сейчас скрывают свои симпатии к Путину, но всего год назад приезжали к нему и хвалили его методы", - отметил Санчес на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Стоит отметить, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в связях с Путиным обвиняли бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Также в тесных отношениях с российской "верхушкой" обвинили главу агентства по кибербезопасности Германии Арне Шенбома.

Ранее мы писали, что в Испанию прибыли украинские военнослужащие для базовой подготовки и обучения ПВО HAWK. В обучении примет участие 225 человек.

В начале января РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Стороны обсудили оборонные потребности Украины.

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