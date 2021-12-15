У Путіна допустили можливість ще однієї розмови з Байденом цього року

Президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін до кінця року можуть провести ще одну розмову. Однак з термінами наступної бесіди двох лідерів сторони поки не визначилися.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна , з посиланням на " РИА Новости ".

"Дійсно, може відбутися ще одна розмова (Байдена і Путіна - ред.), але поки конкретних домовленостей щодо термінів немає", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, 7 грудня Байден і Путін провели переговори у відеоформаті, які тривали понад дві годині. Лідери обговорили низку питань, включаючи загрозу російського вторгнення в Україну.

Зазначимо, у Кремлі заявили, що Байден і Путін за підсумками зустрічі домовилися провести ще одну розмову.