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У Путіна допустили можливість ще однієї розмови з Байденом цього року

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Москва, Середа 15 грудня 2021 18:43
У Путіна допустили можливість ще однієї розмови з Байденом цього року Фото: президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін до кінця року можуть провести ще одну розмову. Однак з термінами наступної бесіди двох лідерів сторони поки не визначилися.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна, з посиланням на "РИА Новости".

"Дійсно, може відбутися ще одна розмова (Байдена і Путіна - ред.), але поки конкретних домовленостей щодо термінів немає", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, 7 грудня Байден і Путін провели переговори у відеоформаті, які тривали понад дві годині. Лідери обговорили низку питань, включаючи загрозу російського вторгнення в Україну.

Зазначимо, у Кремлі заявили, що Байден і Путін за підсумками зустрічі домовилися провести ще одну розмову.

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Володимир Путін Російська Федерація Сполучені Штати Америки Джозеф Байден
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