Украинская сторона может прекратить войну до конца этих суток. Для этого украинским властям надо отдать приказ сложить оружие и выполнить условия, выдвинутые Россией.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА. Новости".
"Нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ украинским военным сложить оружие и нужно выполнить условия Российской Федерации", - сказал Песков.
Он добавил, что в Кремле не устанавливают сроков так называемой "спецоперации" в Украине.
Отметим, что Песков таким образом прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который лидерам "Большой семерки" сообщил, что хочет завершения полномасштабной войны России против Украины до наступления зимы.
Добавим, как предполагают в украинской разведке, начиная с августа произойдут определенные события, которые продемонстрируют переломный момент в войне против России. При этом к концу года активные боевые действия снизятся практически до нуля.
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