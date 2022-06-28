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У Путина допустили окончание войны до конца суток, выдвинув Украине два ультиматума

Фото: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Украинская сторона может прекратить войну до конца этих суток. Для этого украинским властям надо отдать приказ сложить оружие и выполнить условия, выдвинутые Россией.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА. Новости".

"Нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ украинским военным сложить оружие и нужно выполнить условия Российской Федерации", - сказал Песков.

Он добавил, что в Кремле не устанавливают сроков так называемой "спецоперации" в Украине.

Что этому предшествовало

Отметим, что Песков таким образом прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который лидерам "Большой семерки" сообщил, что хочет завершения полномасштабной войны России против Украины до наступления зимы.

Добавим, как предполагают в украинской разведке, начиная с августа произойдут определенные события, которые продемонстрируют переломный момент в войне против России. При этом к концу года активные боевые действия снизятся практически до нуля.

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