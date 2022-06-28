RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Путіна допустили закінчення війни до кінця доби, висунувши Україні два ультиматуми

Фото: прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Українська сторона може припинити війну до кінця цієї доби. Для цього українській владі треба віддати наказ скласти зброю та виконати умови, висунуті Росією.

Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РІА. Новини".

"Потрібен наказ націоналістичним підрозділам скласти зброю, наказ військовим українським скласти зброю і потрібно виконати умови Російської Федерації", - сказав Пєсков.

Він додав, що у Кремлі не встановлюють термінів так званої "спецоперації" в Україні.

Що цьому передувало

Зазначимо, що Пєсков таким чином прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського, який лідерам "Великої сімки" повідомив, що хоче завершення повномасштабної війни Росії проти України до настання зими.

Додамо, як припускали в українській розвідці, починаючи з серпня відбудуться певні події, які продемонструють переломний момент у війні проти Росії. При цьому до кінця року активні бойові дії знизяться практично до нуля.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийПєсковВійна в УкраїніВійна Росії проти України