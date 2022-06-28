У Путіна допустили закінчення війни до кінця доби, висунувши Україні два ультиматуми

Українська сторона може припинити війну до кінця цієї доби. Для цього українській владі треба віддати наказ скласти зброю та виконати умови, висунуті Росією.
Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РІА. Новини".
"Потрібен наказ націоналістичним підрозділам скласти зброю, наказ військовим українським скласти зброю і потрібно виконати умови Російської Федерації", - сказав Пєсков.
Він додав, що у Кремлі не встановлюють термінів так званої "спецоперації" в Україні.
Зазначимо, що Пєсков таким чином прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського, який лідерам "Великої сімки" повідомив, що хоче завершення повномасштабної війни Росії проти України до настання зими.
Додамо, як припускали в українській розвідці, починаючи з серпня відбудуться певні події, які продемонструють переломний момент у війні проти Росії. При цьому до кінця року активні бойові дії знизяться практично до нуля.
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