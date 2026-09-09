За його словами, наразі між сторонами зберігаються певні контакти, а також обговорюється можливість повернення до повноцінної тристоронньої взаємодії.

"Якісь контакти є, але зараз йдеться про відновлення переговорного процесу з Україною, який раніше мав місце. І це ми обговорювали також з американськими колегами, тож, можливо, цей процес відновиться у тристоронньому форматі", - заявив Ушаков.

Помічник диктатор зазначив, що у разі відновлення переговорного процесу місцем проведення нових зустрічей може стати Абу-Дабі.

"Зустрічалися наші представники, наприклад, в Абу-Дабі, цілком можна продовжити зустрічатися і там", - повідомив він.

Нагадаємо, Ушаков, відповідаючи на запитання щодо того, як США можуть допомогти у врегулюванні, озвучив традиційну вимогу Кремля. Він заявив, що Вашингтону слід повністю припинити надавати військову підтримку Україні.