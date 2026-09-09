У Путіна допускають тристоронні переговори з Україною та США і назвали місце

Переговорний процес щодо війни в Україні за участі Києва та Вашингтона може відновитися у тристоронньому форматі.
Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Вести".
За його словами, наразі між сторонами зберігаються певні контакти, а також обговорюється можливість повернення до повноцінної тристоронньої взаємодії.
"Якісь контакти є, але зараз йдеться про відновлення переговорного процесу з Україною, який раніше мав місце. І це ми обговорювали також з американськими колегами, тож, можливо, цей процес відновиться у тристоронньому форматі", - заявив Ушаков.
Помічник диктатор зазначив, що у разі відновлення переговорного процесу місцем проведення нових зустрічей може стати Абу-Дабі.
"Зустрічалися наші представники, наприклад, в Абу-Дабі, цілком можна продовжити зустрічатися і там", - повідомив він.
Нагадаємо, Ушаков, відповідаючи на запитання щодо того, як США можуть допомогти у врегулюванні, озвучив традиційну вимогу Кремля. Він заявив, що Вашингтону слід повністю припинити надавати військову підтримку Україні.
Крім того, держсекретар США Марко Рубіо оцінив шанси на відновлення переговорів між Україною та РФ обережно - не оптимістично, але й не песимістично.
Крім того, спецпосланець США Стів Віткофф за підсумками візитів до Москви та Києва повідомив про "суттєвий прогрес" у переговорах щодо завершення війни та про узгодження графіка подальших зустрічей.