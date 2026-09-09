У Путина допускают трехсторонние переговоры с Украиной и США и назвали место

По его словам, между сторонами сохраняются определенные контакты, а также обсуждается возможность возвращения к полноценному трехстороннему взаимодействию.

"Какие-то контакты есть, но сейчас речь идет о возобновлении переговорного процесса с Украиной, который имел ранее. И это мы обсуждали также с американскими коллегами, поэтому, возможно, этот процесс возобновится в трехстороннем формате", - заявил Ушаков.

Помощник диктатора отметил, что в случае возобновления переговорного процесса местом проведения новых встреч может стать Абу-Даби.

"Встречались наши представители, например, в Абу-Даби, вполне можно продолжить встречаться и там", - сообщил он.

Напомним, Ушаков, отвечая на вопрос о том, как США могут помочь в урегулировании, озвучил традиционное требование Кремля. Он заявил, что Вашингтону следует полностью прекратить оказывать военную поддержку Украине.