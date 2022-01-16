ru ua
Пн, 17 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Путіна допускають розгортання наступальних озброєнь в Україні

Новость на русском →
Москва, Неділя 16 січня 2022 11:30
У Путіна допускають розгортання наступальних озброєнь в Україні Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков не виключив можливості розміщення наступального озброєння на території України. При цьому він заявив, що Росія не збирається нападати на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в інтерв'ю CNN, яке цитує Bloomberg.

"Ми не збираємося стверджувати, що не розміщуватимемо наступальні озброєння на території України", - сказав Пєсков.

За його словами, розбіжності між Росією та США з НАТО з питань висунутих РФ пропозицій щодо так званих "гарантій" викликають побоювання.

При цьому він заявив, що Росія "не збирається нападати на Україну", а "звинувачення у підготовці провокації на Донбасі" нібито є "хибними".

Пєсков зазначив, що між Росією та США та НАТО нібито є певне розуміння.

"Але загалом і в принципі ми можемо сказати, що ми знаходимося на різних, абсолютно різних шляхах. Це погано, і це викликає побоювання", - додав він.

Нагадаємо, вчора на окупованому Донбасі стався витік хімікатів. Українська розвідка вважає, що це може бити використано як привід для вторгнення Росії.

Напередодні стало відомо, що у США є доказ того, що Росія готує привід для вторгнення до України, здійснивши "провокацію під чужим прапором".

Крім того, у США заявили, що підготували 18 сценаріїв на випадок вторгнення Росії до України. Але поки не збираються їх розкривати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація
NEWS
За порушення - штраф. В Україні встановлено місця, де не можна курити (повний список)
За порушення - штраф. В Україні встановлено місця, де не можна курити (повний список)
DAILY
Заручники Росії, боргів та газу. Які ризики та виклики стоять перед економікою України
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Заручники Росії, боргів та газу. Які ризики та виклики стоять перед економікою України