У Путіна добиваються від США "пояснень" після різкого розвороту Трампа у бік України

Глава МЗС РФ Сергій Лавров кинувся заперечувати заяву глави Держдепу США Марка Рубіо про результати переговорів Трампа і Путіна на Алясці.

Рубіо напередодні повідомив, що президент Штатів і глава Кремля не змогли досягти жодних домовленостей під час цього саміту.

"З боку Рубіо не дуже витончено говорити, що в Анкориджі не було жодної угоди", - дорікнув Лавров своєму американському колезі.

За словами глави МЗС РФ, на Алясці обговорювали пропозиції команди Трампа, які Путін підтримав.

На тлі останніх подій російський дипломат зажадав від Білого дому "пояснень".

До публічних скарг приєднався і речник Кремля Дмитро Пєсков. Він почав стверджувати, що "Москва ніколи не вважала США нейтральною країною у російсько-українській війні". Речник Путіна нагадав, що Штати передали Україні дуже багато озброєння.

Попри це, у Пєскова виникли сумніви після заяви президента Франції Еммануеля Макрона. Останній чітко дав зрозуміти, що США перейшли на бік України.

"Я не думаю, що президент Макрон може якимось чином претендувати на роль адвоката чи прес-секретаря Вашингтона. Але жодних заяв зі США, які б це підтверджували, ми досі не чули", - заявив Пєсков.