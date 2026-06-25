США офіційно стали на бік України, - Макрон
Сполучені Штати вперше схвалили текст, у якому Вашингтон визнає себе не нейтральним посередником у війні в Україні, а партнером Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Франції Еммануеля Макрона під час брифінгу.
За словами Макрона, ідеться про чотири ключові напрямки, у яких США тепер офіційно стоять разом з європейськими партнерами та Україною.
"Щодо України, Сполучені Штати вперше схвалили текст, у якому зазначається, що вони більше не є нейтральним посередником, а стоять разом з нами у питанні підтримки територіальної цілісності України, надання військової допомоги, енергетичної підтримки та санкцій проти Росії", - заявив президент Франції.
Нагадаємо, раніше Макрон визначив роль Європи у переговорах з Росією, наголосивши, що ЄС не може бути нейтральним посередником, а має брати участь як сторона підтримки України.
Він також розповідав про згоду Трампа з оцінкою, що Кремль не демонструє серйозного бажання вести змістовні переговори щодо завершення війни.