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США офіційно стали на бік України, - Макрон

22:02 25.06.2026 Чт
1 хв
Який текст підписали у Вашингтоні?
aimg Валерія Абабіна
США офіційно стали на бік України, - Макрон Фото: Президент Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Дональд Трамп (Getty Image)
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Сполучені Штати вперше схвалили текст, у якому Вашингтон визнає себе не нейтральним посередником у війні в Україні, а партнером Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Франції Еммануеля Макрона під час брифінгу.

За словами Макрона, ідеться про чотири ключові напрямки, у яких США тепер офіційно стоять разом з європейськими партнерами та Україною.

"Щодо України, Сполучені Штати вперше схвалили текст, у якому зазначається, що вони більше не є нейтральним посередником, а стоять разом з нами у питанні підтримки територіальної цілісності України, надання військової допомоги, енергетичної підтримки та санкцій проти Росії", - заявив президент Франції.

Нагадаємо, раніше Макрон визначив роль Європи у переговорах з Росією, наголосивши, що ЄС не може бути нейтральним посередником, а має брати участь як сторона підтримки України.

Він також розповідав про згоду Трампа з оцінкою, що Кремль не демонструє серйозного бажання вести змістовні переговори щодо завершення війни.

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